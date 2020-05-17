飯店、旅館、MOTEL的房客天天都不一樣，也不時有命案、在房間裡自殺或被殺的社會新聞傳出，一名網友好奇發文，到底那些發生過命案的房間後來都如何處理，「當儲藏間？封起來？還是整理一下繼續出租使用？鄉民們有沒有人知道呢。」

對此，網友們紛紛解答，指出這些有過命案的旅館、房間通常會有2種操作，「很多motel三年小整修就換名字把負評洗掉」、「不知道在哪看到的，會把原本發生命案的那間跟前後兩間打通，從三小間變成兩大間,就無法判定哪間是凶宅了」、「過幾年就忘了」、「貼符咒，掛佛像，擺滿八卦鏡」。

還有網友回文，「林森北XX就有女客在房裡自殺後怪事不斷，最有名的就是有過一個男性開車衝進去直接撞上那間房，肇事駕駛事後說，他跟本不知道怎麼回事，只知道有個女生一直要他來，後來那間房就被改成儲藏室了」。

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