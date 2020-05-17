由中國通信學會主辦的2020年世界電信和信息社會日大會今(17)日在網上舉行。大陸工信部副部長、中國通信學會理事長陳肇雄出席並致辭。他指出，大陸加快新基建步伐，推動數位化轉型。立足提升數位基礎設施等新基建的支撐能力，促進產業數位化和數位產業化，推動5G加快發展，力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網路，促進「5G＋」垂直行業融合應用。

陳肇雄指出，推動工業互聯網加快發展，實施「5G＋工業互聯網」512工程，推進工業企業和運營商深度合作，打造一批融合應用標杆企業和樣板工程。推動雲計算、大數據、人工智慧等技術產業創新發展，促進其與製造業等實體經濟深度融合，不斷培育新增長點、新動能。

陳肇雄並指出，增進民生福祉，推動可持續發展，是資訊通信技術發展的根本宗旨，在新冠肺炎疫情給人類生命健康和全球經濟社會發展帶來巨大威脅的艱難時刻，如何更全面更充分地發展好、利用好資訊通信技術顯得尤其重要。

(旺報 )