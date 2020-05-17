時代力量立委邱顯智周五接受記者專訪表示，過去行政院「中央審核、地方免責」說法，對基層公務員已造成莫大困擾，導致一堆人加班還弄不完。政府應該先建立規範和SOP，行文給地方，而不是嘴巴說中央負責，結果推給地方負責。

記者提問，行政院長蘇貞昌日前放話「中央審核、地方免責」，導致許多民眾看到新聞後，紛紛湧入公所申請。但對基層來說，高層的說法根本無法採信，公務員必須依照公文行事，因為「最後追究下來還是要找承辦人員」。這次中央造成地方困擾，未來政府是否應該建立先「行文後發布」的風氣。

邱顯智表示，紓困案有農、漁民、保險各類區分等等，被政府搞到複雜至極，造成很多人搞不清楚，民眾去領也排不到，其實應採比較簡易的方式。

邱顯智說，目前國外的紓困方式，美國是1200美金，日本10萬日幣。每個人都發，對於承辦人員來說簡單明瞭，補助當然也能快速進行。

邱顯智認為，這次的紓困案，中央要扛起責任。未來發生類似狀況時，應讓第一線公務員有清楚一致性標準，中央應經內部研議相關規範及SOP後，發文至全國，讓基層人員有規範依循才好做事，而不是嘴巴說負責，結果推給地方。

(中時 )