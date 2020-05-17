劉樂妍長期都待在大陸發展，不僅宣揚自己是「中國人」，也常在微博發表熱愛大陸的言論，不過她卻對名字不改簡體一事很堅持，她也親曝主因「因為我的名字是算命老師改的。」

劉樂妍透露，總有人問她「已經來大陸了，名字可不可以改用簡體字？」但她卻堅持「什麼都可以改簡體，就是名字，不可以改」，因為這是算命老師改的，本來她的名字是湖北省一個地名，難寫又難念，而剛好某次她倒霉到極點時，遇到騙子談了一場失敗戀愛，讓她難過到輕生，只好求神問佛兼算命。

算命老師表示，她的名字筆劃有點問題，會讓她難嫁、沒有老公，讓她嚇壞趕緊花錢改名，最後改了「繁體字37劃劉樂妍」，這個名字不僅會紅還會有老公，嫁得出去「只是會比較晚婚」。

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