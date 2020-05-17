花蓮市紓困金審核已有280件通過，金額達340萬元，周一將可入帳。（花蓮市公所提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮市疫情紓困收件1100多件，為過去急難救助業務量40倍以上。（花蓮市公所提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮市防疫成績亮眼，日前自製防疫物資捐給的姊妹市，登上日本NHK新聞報導，市長魏嘉賢指示公所人員周末加班、加快紓困審件，目前審核近3成，有280件通過，金額達340萬元，周一上班日就能入帳，發放速度居花蓮縣十三鄉鎮市之冠。

花蓮市長魏嘉賢表示，從5月6日起行政院宣布擴大紓困的急難救助政策，湧入非常多的申請民眾，光現場諮詢就超過5000多人，還不包括打電話詢問，截至15日下班之前，已收件1100多件，為過去急難救助業務量40倍以上。

對於日前有媒體指花蓮市作業太慢，發放紓困金掛零，社勞課長蕭子蔚說，對辛苦加班同仁深感不平，從全國社政系統可知花蓮市不僅是各鄉鎮市裡發放最快，在全國也是中上的速度，強調公所人員不會受不實謠言影響，仍會以最熱忱的心來服務。

蕭子蔚說，這段時間，承辦人員都利用下班後來趕工，周一到周五往往要加班到晚上9點到10點，周休二日也要犧牲與家人共聚的時間，到公所加班逐一審件，盡量加快審核的作業，讓民眾可以在最快的時間內拿到申請的紓困金。

截至目前完成280件符合發放資格，合計是340萬元，達成率近三成，市公所會在上班日起以轉帳或發放方式來通知申請戶，同時也持續收件，加速審核作業，提醒市民若要盡快拿到紓困金，建議備齊相關證明文件，有利加快審核速度。

(中時 )