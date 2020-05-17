劉詩詩和高圓圓是演藝圈著名的台灣媳婦，兩人都擁神級美貌、清新氣質和精湛演技，隨著劉詩詩和高圓圓近年嫁給台灣丈夫吳奇隆和趙又廷後，都陸續成為台灣媳婦，而這兩位女神究竟誰是網友心中的「NO.1台灣媳婦」？其實票數不相上下，高圓圓以331票小贏劉詩詩的320票。

氣質女神劉詩詩和高圓圓究竟誰是網友心中的「NO.1台灣媳婦」？經歷2天的投票後，雙姝票數不相上下，最後高圓圓獲得331票、劉詩詩則擁320票，高圓圓的得票率是45.78%，小勝劉詩詩的44.26%，對於兩人沒有特別想法的佔53票，而「NO.1台灣媳婦」另有其人的選項則有19票。

劉詩詩與吳奇隆結婚5年，兩人雖然相差17歲，但從戀愛到結婚生子，無時無刻都散發出粉紅泡泡。高圓圓和趙又廷雖然愛得低調，不過這段相差5歲的姐弟戀，依舊宛如新婚般甜蜜，公公趙樹海也曾大讚高圓圓是「滿分媳婦」。雙姝票數不相上下，也證實劉詩詩和高圓圓都是最佳台灣媳婦的代表。

(中時電子報)