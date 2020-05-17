新冠肺炎3月蔓延全球且情況最險峻，但對經濟衝擊卻是4月開始顯現。發行銀行3月就發現刷卡金額下降，旅程取消、機票退刷、逛物及美食消費驟減，4月刷卡金額僅2,062億元，比去年同期大衰20％，單月刷卡金額創24個月新低。

同時今年從1月農歷年開始，民眾就減少聚餐、出遊，元月刷卡金額就衰退6％，2月有壽險保費及搶購物資的刷卡金額支撐，加上基期不同，成長3％，3月刷卡金額又呈現衰退4.5％，到4月直接「跳水」，衰退20％以上，前四月累計刷卡金額9,259億元，同比衰退7.4％，若持續下去，恐中斷信用卡連續10年、年年刷卡金額成長趨勢。

33家發卡機構4月信用卡刷卡金額全數比去年4月減少，扣掉已停業的永旺信用卡，則今年4月刷卡金額比去年同期少了近515億元，多家發卡機構衰退幅幅度都在20~40％之間，最高是衰退近58％，即比腰斬更慘，如頂極客戶極多的美國運通4月刷卡金額僅剩17.9億元，其中國外刷卡金額降到2.5億元，占率不到14％，以往都在4~5成左右，主要還是4月根本無法出國旅行，國外消費大幅減少。

(工商 )