格致國中王博程說，自然科題目難度與歷屆無異，學校老師考前有整理系列資料且一再提醒。（三重商工提供／戴上容新北傳真）

109年國中會考進入第二天，考科為自然、英文（閱讀），考完英文閱讀後，會考正式落幕。針對自然科考題，同學說題型很活，「水肺潛水、竹筍出清、豆腐岩」全都入題，三重區私立格致中學學生表示，計算題較少，但面對化學式、加速度等題目較吃力，幸好老師考前整理系列資料且一再提醒。

格致國中王博程說，自然科題目難度與歷屆無異，考題考了浮力、地震、化學式等，計算題須謹慎思考，題型繁複，在算出第一個答案後，還要再帶回式子，題目充滿變化。

格致國中黃冠宸、張柔嘉說，自然考了54題，前10題都很容易作答，整體覺得化學式的考題較難，今年考題都有說到學校老師所提重點，如加速度、潛水員裝備的變化題，但有幾題考的很靈活需要思考。

這次為考場的三重商工表示，嚴謹依規定辦理考場考前消毒工作，考場皆開冷氣，窗戶皆打開10公分通風，因考生全程戴口罩，本校提醒監考老師隨時注意考生精神與狀況，試場秩序一切順利。

(中時 )