湖人替補前鋒杜德利這下子不僅當NBA總裁席爾佛傳聲筒，更能預告本季復賽進程！杜德利17日在《ESPN》播客節目中表示，他相信席爾佛、球隊老闆與球員在完成本季剩餘賽事目標是一致的，「我有信心本季100％可以重新開打！」

「我們已經完成本季三分之二賽程，所以我們可以很快完成本季，甚至在兩個月內完成，然後下季12月開打，」杜德利說，「對我們來說，安全明顯擺在第一位，反正今年看來不可能會有新冠疫苗了，那麼到了明年會有怎樣的不同呢？」

「我們會在奧蘭多迪士尼世界或拉斯維加斯重新開打，大家會在一個隔離環境，打完比賽就回飯店，」杜德利說，「但對我們而言，假如本季不打了，他們將會運用不可抗力條款，不管你賺多少錢，相關收入會因轉播收入損失而降低。」

「事實上，我們在隔離環境打球很安全，因為我們每場賽前都檢測，根據統計顯示，在19到35歲群體中，感染新冠的死亡率只有0.001％，他們還不是職業運動員，」杜德利說，「假如接下來兩三周沒有再爆疫情，我相信100％復賽。」

杜德利甚至預告了NBA未來的復賽時間表，「席爾佛已經說了，會在未來2到4周作出決定，所以差不多是在6月8日到12日期間會有決定，希望到了6月15日，我們可以開始進入訓練營，然後大約在7月第2個禮拜重新開打。」

(中時 )