疫情之後，大陸車市終於在4月迎來了正成長，不過，在整體車市反彈之下，大陸的汽車自主品牌表現卻令人有點擔憂。中汽協本月11日公布數據顯示，4月自主品牌轎車共銷售53.2萬輛，按年減9.4％，占乘用車銷售總量的34.6％，為2014年7月以來月度新低，占有率按月下降6.5個百分點，比去年同期下降2.6個百分點。而去年大陸自主品牌轎車銷量更是跌破了40％的市場紅線，僅有39.2％的比例。

從細分市場來看，今年4月自主品牌在所有細分市場都遭遇了下滑，自主品牌在轎車、SUV和MPV市場占有率分別為17.2％、46.1％和76.4％，比上月繼續下降；而1至4月，自主品牌轎車市場占比為38.1％，占有率比去年同期下降2.5個百分點；1至4月的大陸品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為18.9％、52％和70％，與上年同期相比，均呈一定下降。

從數字上來看，這無疑是近6年來自主品牌最艱難的時候。顯然，在疫情所帶來的衝擊下，汽車消費正在發生一些劇烈的改變。自主品牌的消費群體在這次疫情下似乎受到了衝擊，這使得整個自主汽車的銷量出現下滑；但如果從第1梯隊的自主品牌來看，答案似乎又不是這樣的，在4月，長安、長城、吉利、上汽通用五菱都實現按年正增長，長安的年增幅還逾30％。

那導致整個自主品牌市場市占率下滑的是什麼？從4月的銷售規模來看，整體乘用車銷量為153.6萬輛，而自主品牌市占率按年下降2.6個百分點，大致減少了接近30萬輛，且市占率的月降幅遠遠大於年降幅，月降幅達到6.5個百分點。這說明，在疫情結束之後的補償性消費中，中高端汽車的消費人群要多於消費價格普遍在15萬（人民幣，下同）以下的自主品牌的消費者。

4月豪華車的銷量也可以從側面佐證這一觀點。據估算，4月豪華車市場的銷量大概為25萬，年成長8％，因為部分品牌不再公布每月數據，因而外界沒有準確的數字；但從已經公布的企業來推算，豪華車市場的活躍度證明了高端消費市場並沒有受到疫情太多的衝擊。在這種情況下，大陸自主品牌正在進行的淘汰顯然被按下了加速鍵。

回顧過往，從2014年自主品牌首次跌破40％的市占率紅線以來，大陸自主品牌借力SUV市場實現了快速的翻盤，大陸自主較車品牌市場占有率持續回升，由2014年的低點38.31％快速上升至20167年的43.9％。但隨後自主品牌的市占率開始下滑，2018年下跌為42.1％，2019年更是跌破了40％的市場紅線，僅有39.2％的比例，這也是自2016年來，大陸自主轎車品牌銷量首次跌破1000萬輛規模。

毫無疑問，大陸的自主汽車品牌仍具有生命力，在經過充分的淘汰之後，剩下的強者將會立足於這個市場，在這個打破與重塑的過程中，自主品牌的市占率仍有繼續下降的趨勢，但這並不是喪鐘。

(旺報 )