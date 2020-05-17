台灣防疫有成，已連續9天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受媒體專訪時透露，下一個任務就是調漲健保費率。

這波內閣異動陳時中已確定留任衛福部長，根據《聯合報》報導，陳時中談到未來施政重點時指出，健保安全準備金明年就會低於一點五個月健保支出，因此再過不久，就需面對調整健保費用，計畫在最短時間內，讓民眾瞭解提高費率的必要性，形成共識。

由於調漲健保費幾乎是歷任部長、署長都不敢觸議題，但陳時中表示，調漲保費應有理性討論空間，不希望每次都因此折損官員。至於被認為有助抑制醫療浪費的「部分負擔」，陳時中態度保留態度，認為「只能調一點點」，例如提高檢驗、檢查部分負擔。

若真要調高部分負擔，陳時中認為需有公平機制，初步構想是先計算國人一年平均就醫次數，例如一年平均就醫時次，則從第十一次起拉高部分負擔，並排除重大傷病、中低收入戶等弱勢族群。

(中時電子報)