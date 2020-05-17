萬豐村附近汽車修配廠戶外貨櫃屋堆置雜物，突然起火燃燒，堆放都是易燃品，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

萬豐村附近汽車修配廠戶外貨櫃屋堆置雜物，突然起火燃燒，堆放都是易燃品，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

萬豐村附近汽車修配廠戶外貨櫃屋堆置雜物，突然起火燃燒，堆放都是易燃品，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

福興修配廠暗夜烈焰狂燒 陣雨過後遇火神

彰化縣福興鄉16日晚間22時許，萬豐村附近汽車修配廠戶外貨櫃屋堆置雜物，突然起火燃燒，堆放都是易燃品，霎時烈焰沖天，燃起熊熊火海，濃煙瀰漫，讓附近住戶驚嚇，幸好彰化縣消防隊第三大隊迅速救援，堆放雜物的面積大，消防員約在半個鐘頭後控制火勢，晚間近23許完全撲滅。

這次工廠外堆置雜物沒有引起傷亡，但暗夜裡焚燃起一片火海卻很嚇然，附近民眾又飽受空汙之苦，不少人睡夢中被驚醒，由於地點就位在福興、埔鹽、秀水交界處，鄰近台76線埔鹽系統交流道，車流往返，看到火光、濃煙都嚇到，「怎麼又燒了，下午不是才下過陣雨！」

第三消防大隊隊長施順仁指揮， 1個大隊5個消防分隊，出動各式消防車輛13輛，救護車1輛，消防義消人員35人，動員救火，22時02分接到通報、22時08分到達現場，22時37分控制火勢，22時 52分已進行殘火處理。這起火警事故的肇事原因還待進一步調查。

(中時 )