北市大安教會地下停車場起火 傳有人受困 12:282020/05/17 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北大安基督長老教會火警。（照片截自台北大安基督長老教會臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市和平東路三段傳出火警，起火地點在基督長老教會大安教會地下停車場，據ETtoday報導，警消已在現場先救出2大2小共4人，正在確認火場內是否有其他受困民眾。 (中時電子報) #教會 #地下停車場 #受困 #起火 #北市大 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣中山國小校重建爭取建地下停車場 17:232020/05/13 生活 高雄北號誌樓傳火警 起火原因待調查 19:452020/05/13 社會 獨居翁家中跌倒受困2天 長照送餐人員機警救命 17:402020/05/14 社會 彰化縣史上最大立體停車場啟動統包工程 4座停車場提供近千停車格 18:422020/05/14 生活 台中大安媽祖園區延宕10年 藍綠都說：媽祖來託夢 16:422020/05/15 政治 威尼斯附近化工廠爆炸起火 2重傷 21:382020/05/15 國際 遼寧撫順石油三廠起火 未傳出傷亡損失 00:002020/05/17 兩岸 黃蜂帶來大雨 新北傳停電失聯 04:102020/05/17 地方新聞 影》重大緊急事件！洛杉磯市中心爆炸 數棟建築起火 10消防人員受傷 10:442020/05/17 國際 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 北市大安教會地下停車場起火 傳有人受困 - 社會 影片直擊！北市女搭捷運不戴口罩咬保全 慘遭壓制在地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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