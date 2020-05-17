有媒體報導北市13家專收裝潢廢棄物的處理場突然全爆滿，廢棄物無去可去。北市環保局17日說明，目前除4家因超收暫停營運外，其餘9家均正常，可合法收受營建混合物及裝潢等工程廢棄物，如市內工程或裝修廢棄物遇有去化問題，可協助媒合解決。

環保局說明，為瞭解近日裝潢廢棄物去化情形，邀集分類場業者座談，據業者反映近月來因新北市大力掃蕩五股地區砂石棧場，其他該市砂石棧場連帶擔心受罰而停止收受裝潢廢棄物，短時間內大量外縣市工程廢棄物轉進北市，造成部分分類場超收而全力消化暫停收受，其餘北市分類場業者也擔心大量工程廢棄物湧入無力收受，故優先收受處理北市營建混合物及裝潢等工程廢棄物。

經盤點後北市13家分類場中，除4家目前停收整理場地外，尚有9家分類場正常營運，可收受處理北市營建混合物及裝潢廢棄物。

至業者反映因新冠肺炎疫情影響油價暴跌，造成廢木材、塑膠類回收受阻，環保局已協助業者運入北市焚化廠處理，並建立分類場聯絡名冊，如北市工程廢棄物遇有去化問題，可協助媒合解決，另裝修業者如僅產出廢木材、塑膠類等可燃性裝潢廢棄物，也可向環保局申請直接進入北市焚化廠處理。

環保局強調，北市分類場業者正常營運中，環保局尊重業者為避免工程廢棄物大量湧入，造成經營困難而優先收受處理北市產出營建混合物及裝潢廢棄物經營策略，而為防止不法業者違規清運土石方及工程廢棄物至北市違法傾倒，已加強攔檢載運土石方、廢棄物車輛產源及合法處理場同意收受證明，上周查獲2車違規，除依法告發裁處外，已通知新北市環保局押車退運，共同維護環境品質。

(中時 )