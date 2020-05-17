國中會考成績單預計6月5日寄發，7、8日申請複查。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

109年國中教育會考落幕，今年基隆區考生有3066人報考，到考率約近98.89％，基隆考區昨天數學科有學生違規攜帶量角器，將依違反試場規則扣點，今天自然科、英語科考場秩序良好，未傳考生發燒及違規情形，6月5日將寄發成績單。

基隆考區今年考生人數共3066人，缺考人數以國文科為25人最少，缺考最多為自然科有34人，自然科考生普遍認為考題很活，難度不算高，下午將公布題本與參考答案，考生對於試題有疑義，6月5日早上8時開放網路成績查詢、寄發成績單。

教育處長林祝里表示，考生和家長可以暫時放鬆心情，接下來建議考生要與學校老師、家長評估成績，檢視自己的志願、興趣、性向及能力，謹慎考量志願選填，選擇適合自己的高中職或五專入學，或是考慮選擇適合的在地優質學校。

今年因受疫情影響，原先規畫辦理的基隆市學校特色博覽會，改採線上方式，以學校影片簡介，讓學生及家長能快速了解學校特色；有興趣的同學請至基隆市十二年國民基本教育資訊網電腦版網頁參觀。

(中時 )