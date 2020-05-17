鍾肇政追思會故鄉舉辦 蘇貞昌、鄭麗君親臨致意 12:392020/05/17 中時 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院院長蘇貞昌出席參與追思會，會場擺放許多鍾肇政畢生心血作品，鍾肇政媳婦蔣絜安也在場協助解說。（王思云攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣文學之母鍾肇政於16日晚間在睡夢中離世，享年96歲，而桃園市市長也在臉書PO文懷念鍾肇政，間接證實訊息。而鍾肇政的追思會也於17日一早便於龍潭武德殿舉辦，會場中擺放有鍾肇政曾經出版的書籍作品、海報生平介紹及影片等布置，鍾肇政媳婦蔣絜安也在場張羅大小事。 而上午時分包括行政院院長蘇貞昌、客委會主委李永得及文化部長鄭麗君、桃園市市長鄭文燦也都陸陸續續出席追思會，在現場獻花弔唁。 (中時 ) #鍾肇政 #追思會 #桃園市 #市長 #鄧麗君 也許您會感興趣 推薦閱讀 同建築師、同工法 市府全檢測 04:102020/05/14 地方新聞 自營作業勞工紓困補貼到22日 勞動局呼籲儘速申請 11:502020/05/15 財經 急難紓困實施方案 桃園核定破億元 20:142020/05/16 生活 客家文學巨擘 鍾肇政今晚辭世 享壽96歲 22:212020/05/16 生活 魯冰花作者鍾肇政辭世，享壽96歲 23:322020/05/16 生活 鍾肇政辭世 鄭文燦：我們都在這裡仰望著您 23:572020/05/16 政治 台灣文學之母 鍾肇政辭世 04:102020/05/17 藝文副刊 桃園模範公務員 16人獲表揚 04:102020/05/17 地方新聞 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 鍾肇政辭世 賴清德：精彩一生照亮台灣文壇 10:122020/05/17 政治 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 109年國中教育會考 數學科試題 - 生活 109年國中教育會考 自然科試題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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