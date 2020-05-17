台灣文學之母鍾肇政於16日晚間在睡夢中離世，享年96歲，而桃園市市長也在臉書PO文懷念鍾肇政，間接證實訊息。而鍾肇政的追思會也於17日一早便於龍潭武德殿舉辦，會場中擺放有鍾肇政曾經出版的書籍作品、海報生平介紹及影片等布置，鍾肇政媳婦蔣絜安也在場張羅大小事。

而上午時分包括行政院院長蘇貞昌、客委會主委李永得及文化部長鄭麗君、桃園市市長鄭文燦也都陸陸續續出席追思會，在現場獻花弔唁。

(中時 )