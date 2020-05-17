台南市妙齡女子恩恩（化名），日前與家人吵架後負氣離家，1人搭火車北上到雲林，在車站遇上看似好心的犯嫌，犯嫌假意收容，實則將被害人帶到貨櫃屋囚禁，更不斷揮舞鐮刀讓恩恩屈服，恩恩4天後才找到機會打給母親，逃脫前還被犯嫌要求「再做1次」，法官今依《強制性交》等罪判他9年徒刑。

據了解，恩恩當時負氣離家，到雲林時身上只剩不到100元的現金，手機也無法通話，正一籌莫展時，在車站遇到犯嫌，犯嫌供稱會帶她到警察局，但因天色太晚，先回家休息後再作打算，恩恩不疑有他而跟著犯嫌離開。

但犯嫌將恩恩帶到位於林間的貨櫃屋中，並拿出雞肉給她食用，但恩恩一吃下就立刻昏迷，犯嫌則趁機大逞獸慾，強行性侵她得逞，恩恩甦醒後後悔莫及，又看見犯嫌不斷喝酒、揮舞鐮刀而心生恐懼，因此不敢逃跑遭犯嫌軟禁。

直到4天後，恩恩趁隙打給家人，這才有機會離開，犯嫌卻死性不改，要求恩恩逃脫前「再做1次」。由於太過害怕，恩恩離開後還一度失憶，忘記犯嫌的姓名和犯案地點，直到9個月後才終於想起，並憤而提告。

雲林地方法院審理後，依強制性交等罪判處犯嫌12年有期徒刑，台南高分院法官則改判9年徒刑，案子又上訴到最高法院，最高法院認為二審判決合理，駁回上訴。

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(中時電子報)