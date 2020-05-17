新北市觀光旅遊局規畫旅館、旅遊業者「新北OK認證」，但旅館業者認為，雙北以國際旅客為主，只要國際航空未開放，效果有限。今（17）日上午新北市長侯友宜表示，因為國際旅客沒進來，如何在OK認證旅館裡促進消費，在防疫優先下，如何帶動我們的觀光旅遊，在逐步開放的過程當中，希望交通部能夠有一個完整的配套措施，讓我們的觀光旅遊業也能夠逐步恢復昔日榮景。

(中時 )