新北旅遊OK認證 侯友宜：盼觀光旅遊業逐步恢復榮景 12:412020/05/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午到中和區公所慰勞假日加班的基層同仁。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市觀光旅遊局規畫旅館、旅遊業者「新北OK認證」，但旅館業者認為，雙北以國際旅客為主，只要國際航空未開放，效果有限。今（17）日上午新北市長侯友宜表示，因為國際旅客沒進來，如何在OK認證旅館裡促進消費，在防疫優先下，如何帶動我們的觀光旅遊，在逐步開放的過程當中，希望交通部能夠有一個完整的配套措施，讓我們的觀光旅遊業也能夠逐步恢復昔日榮景。 (中時 ) #觀光 #旅遊 #觀光旅遊 #旅館 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 本土確診案例連30天「掛零」 防疫旅遊520後上路 04:102020/05/13 財經要聞 超前部署 備呆覆蓋率破萬 04:102020/05/13 財經要聞 本土零確診滿月 交通部解封出招！5月20日後第一彈 防疫旅遊開團 04:102020/05/13 生活新聞 交通部推防疫旅遊 雲林將鼓勵縣民「縣內旅遊」 19:052020/05/13 政治 時報旅遊聲明 2021年再度揚帆啟航 18:362020/05/13 生活 林佳龍：防疫旅遊1至3個月再推安心旅遊 17:042020/05/14 生活 旅遊擬3階段推動 5／27防疫旅遊團首發 14:492020/05/15 生活 帶著「毛寶貝」去旅行 雄獅旅遊全面啟動安心旅遊 17:062020/05/15 財經 振興後疫情觀光 高市府攜手飯店等3大公會祭優惠 17:232020/05/15 財經 觀光局紓困加速！衝衝衝發出41.6億 18:472020/05/15 財經 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 109年國中教育會考 英語科試題 - 生活 109年國中教育會考 數學科試題 - 生活 109年國中教育會考 自然科試題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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