520總統就職將至，總統府秘書長陳菊即將請辭，傳陳菊將出任下一屆監察院長，總統府秘書長由前立法院長蘇嘉全接任，不過總統府不願證實此消息，發言人張惇涵表示，政府團隊的人事如有相關安排，就會正式對外說明。傳出今（17）日晚間，陳菊將在臉書說明政治生涯下一步。
蔡英文人事布局啟動，提早宣布蘇貞昌留任閣揆，內閣名單也陸續出爐，包含外交、國防、兩岸首長通通留任，總統府秘書長是否更動引發關注。傳出陳菊今晚將在臉書宣布辭職，並接手監察院長一職，而總統府秘書長可能交由蘇嘉全接任。
陳菊曾表示，當自己「沒有功能」時，一定會進退自如、身影漂亮。據《中天新聞》報導，民進黨立委許智傑認為，若陳菊辭職退休或總統另有安排，相信不管在任何位置，她都會有很好的表現。
對於總統府黨的人事布局，民進黨立委李昆澤則說，希望能考量相關的權力、派系平衡，並和諧順利運作。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。