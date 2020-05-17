520總統就職將至，總統府秘書長陳菊即將請辭，傳陳菊將出任下一屆監察院長，總統府秘書長由前立法院長蘇嘉全接任，不過總統府不願證實此消息，發言人張惇涵表示，政府團隊的人事如有相關安排，就會正式對外說明。傳出今（17）日晚間，陳菊將在臉書說明政治生涯下一步。

蔡英文人事布局啟動，提早宣布蘇貞昌留任閣揆，內閣名單也陸續出爐，包含外交、國防、兩岸首長通通留任，總統府秘書長是否更動引發關注。傳出陳菊今晚將在臉書宣布辭職，並接手監察院長一職，而總統府秘書長可能交由蘇嘉全接任。

陳菊曾表示，當自己「沒有功能」時，一定會進退自如、身影漂亮。據《中天新聞》報導，民進黨立委許智傑認為，若陳菊辭職退休或總統另有安排，相信不管在任何位置，她都會有很好的表現。

對於總統府黨的人事布局，民進黨立委李昆澤則說，希望能考量相關的權力、派系平衡，並和諧順利運作。

(中時電子報)