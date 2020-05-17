炎亞綸受訪談拍戲過程。（friDay影音提供）

波瑠演出《路~台灣Express~》。（friDay影音提供）

炎亞綸主演台灣公視（PTS）與日本放送協會（NHK）攜手改編的迷你電視影集《路~台灣Express~》，16日首播反應熱烈，網誇炎亞綸有語言天份，劇中大量的英、日與台詞，詮釋相當自然，他接受friDay影音專訪，透露劇中與日本女星波瑠飾演的春香在台灣邂逅，炎亞綸幫她指路，兩人如一見鍾情般地，一起吃台灣道地小吃，還到龍山寺拜拜，騎遍台北大街小巷，炎亞綸笑稱自己是波瑠在台灣的愛情停靠站。

炎亞綸劇中貼心幫波瑠指路，又成為稱職的地陪，騎車載她逛遍台北，他透露，因劇情背景設定在90年代，劇組用心的找來那個年代的摩托車，他在試戲時，驚訝這車經過了二十年還能動，擔心騎一騎就壞，「尤其載女生擔心機車突然就縮缸，或是油門催不動很尷尬。」

兩人在初識8年後終於相遇，過程宛如「超級任務」般，「劇裡波瑠遺失了我的電話，我們就因此失聯了8年。」

談到與波瑠互動，炎亞綸觀察日本的職場倫理，發現日本現場工作人員對待每一位演員與工作人員都相當客氣，「互動禮尚往來，有他們自己獨特的待客之道。」波瑠也因年紀比他小，所以都用前輩的眼神看待他，私下叫他都會喊他的英文名字「Aaron」。

炎亞綸此次因戲遠赴日本拍攝，他打趣說日本像是他家後廚房，每年至少要去一次，可惜的是，不論是在台灣或是日本拍攝，他與波瑠的收工時間差很多，「她要工作的時數比我長，幾乎都是最早到然後最晚走，因此兩人交集並不多」，尤其在日本拍攝殺青戲時，疫情開始趨於嚴重，「本來想多待兩、三天，但擔心回不來，所以取消原訂行程，提早回台。」《路~台灣Express~》除每週六晚上九點在公視主頻播出外，friDay影音也同步播出。

(中時 )