109年國中教育會考今（17）日進入最後一天考試。而受到新冠肺炎疫情影響，今年國中延後開學兩星期，在自然科考試方面，理化與地球科兩科都少考一章，但不影響出題，考題結合生活時事，並且難易適中，具備鑑別度。

台北市立萬華國中教師王美玲表示，今年自然科題數共54題，因應新冠肺炎疫情而延後兩星期開學，九年級下學期理化和地球科學會考範圍均各少1章，調整題數為生物科15題、理化科28題、地科11題。

王美玲也提到，自然科整分題型分布均衡，生物和地科各約占25％，理化約占50％的考題。試題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。

王美玲認為，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度，強調學生學習時需達到的核心素養、探究與實作、跨科概念整合、詮釋圖表及關注生活與環境議題等；在出題特色方面，圖表題占61％以上，比例超過2／3。

王美玲也說，試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，重視科學概念釐清及應用。例如：第6題「閉眼做瑜珈動作時控制中樞的判斷」、第16題「抗菌肥皂添加物質對於細菌演化的影響」、第19題「在不同氣溫時，選擇不熔你手、只熔你口的零食品牌判斷」、題組第48到49題「利用飛機窗外有東方滿月剛好升起的照片，推論當地時間及飛機航向」、第9題「羽毛球運動軌跡判斷重力位能的變化」、第39題「從冰塊融化狀態判斷溫度」、題組第46到47題「透過潛水活動檢測學生是否理解浮力概念與液體壓力大小」。

台中市中港高中教師張文昭認為，自然科考題緊貼生活時事，像是第13題酸鹼性、第30題化學品危害警示、第31題亞硝酸鹽食安議題，以及第52到54 題組題，竹筍苦味與動物誤食生態機制，緊扣食品安全與危險化學物質。另外，今年出題在實驗題較多，考生如平時沒有在實驗室學習，概念容易模糊，答題恐不易。

(旺報 )