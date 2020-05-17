梅雨鋒面報到！雖然黃蜂颱風已轉為熱帶性低氣壓，並且開始遠離台灣、對台灣影響漸漸轉小，但周二（19日）起的梅雨鋒面，全台灣皆會降雨，部分地區也不排除有達豪雨以上雨勢的可能。

中央氣象局預報指出，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今天東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、大台北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫出現的機率。

預報也指出，明天（18日）中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；晚起鋒面接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨。

預報顯示，19日、20日滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；21日起西南風增強及滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有局部大雨或豪雨發生；21日西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，22日、23日各地有陣雨或雷雨。

中央氣象局預報員王品翔表示，19日起的梅雨鋒面影響全台至少會至周六（23日），部分地區恐怕會有豪雨以上等級的雨勢，但也不排除上修的可能性。

(中時 )