臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出Google SERP的分析圖，將罷韓（事件）與韓國瑜（人名）做比較。(擷取自聲量看政治臉書)

高雄市長韓國瑜的罷免案將在6月6日舉行投票，韓國瑜日前首度在臉書呼籲支持者當天不要去投票，引來諸多議論。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出Google SERP的分析圖，並表示罷韓（事件）與韓國瑜（人名）基本上不能做比較，但值得注意的是，罷韓的總聲量，被韓國瑜這兩天的動作比下去了。

韓國瑜罷免案將在6月6日投票，罷韓團體呼籲市民上街投票，下架韓國瑜。對此，韓國瑜日前透過影片正式表態，他說，第一次向大家報告罷韓案，大概也會是最後一次向大家報告。對於法律賦予人民選舉、罷免的權利，所以選舉、罷免，他完全尊重。他也呼籲外縣市的好朋友，在6月6日這一天不要來高雄，關心韓國瑜就可以，不要付諸行動，而高雄市支持韓國瑜的好朋友不要出來投票，出來監票就好。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出一張圖，並表示這張圖是Google SERP的分析圖，該粉專提及，雖然罷韓（事件）vs韓國瑜(人名)基本上不能做比較，但看起來感覺像是李來希批評王婉諭之後，韓國瑜陣營啟動了什麼，不過目前看來，還是韓國瑜負面聲量偏高的狀態。

此外，該粉專提及，值得注意的是，罷韓的總聲量，被韓國瑜這兩天的動作頻頻又比下去了。該粉專也表示，挺韓這個關鍵詞跑不出聲量數據，因此無法做挺韓vs罷韓的聲量分析。

(中時電子報)