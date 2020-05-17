主日禮拜 大安教會地下停車場火警6人受困 13:192020/05/17 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大安教會地下停車場冒出火煙，6人受困。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區和平東路3段的大安教會地下停車場，中午11時50分火警，消防局出動19輛消防、救護車輛，48名警消前往救援。火勢12時02分撲滅，起火點為教會的地下機械停車場，於B4樓起火，冒出火煙。火勢撲滅後，受困6人全數救出，並無大礙，詳細起火原因有待調查。 (中時 ) #主日禮拜 #大安教會 #地下 #停車場 #火警 #6人受困 #火警 #撲滅 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 22年未徵收 大灣坪畫設停車場用地 居民盼解編 04:102020/05/13 地方新聞 桃園停車場1死工安意外 交通局指2疏失 16:172020/05/13 社會 台中市府停車場火燒車 消防局：疑車內打火機不敵高溫 16:452020/05/13 社會 竹縣中山國小校重建爭取建地下停車場 17:232020/05/13 生活 平鎮停車場承重剩15％ 釀崩塌 04:102020/05/14 地方新聞 一功營造與高市府簽約，停5BOT將投資3.5億元 12:202020/05/14 財經 補助追不上虧損 墾丁停車場 盼放寬流量管制 15:522020/05/14 生活 彰化縣史上最大立體停車場啟動統包工程 4座停車場提供近千停車格 18:422020/05/14 生活 彰縣建4座停車場 下半年啟動 04:102020/05/15 地方新聞 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 與外孫女共枕 不速鬼阿公摸她奶66次報應來了 - 社會 午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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