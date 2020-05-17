台北市大安區和平東路3段的大安教會地下停車場，中午11時50分火警，消防局出動19輛消防、救護車輛，48名警消前往救援。火勢12時02分撲滅，起火點為教會的地下機械停車場，於B4樓起火，冒出火煙。火勢撲滅後，受困6人全數救出，並無大礙，詳細起火原因有待調查。

(中時 )