109年國中教育會考今（17）日進入最後一天考試，在英語科部分，解題老師認為，今年考試取消聽力測驗，但不影響整份考題出題水平，不過整份試卷出題不難，友善度高，並且也有不少時事題目，靈活多元。

新北市新莊國中教師曾麗娜表示，今年英語科會考試題維持難易適中原則，單題出現以往基測常見的文法題， 文法題比例較高，但皆無刁鑽文法，只有第13題考 another「代名詞」挑戰性較高。

曾麗娜也提到，而在克漏字部分，今年出現在題本的最後，兩篇都是考語意，必須由上下文才能找出答案，其中第38到41題組為2013年慕尼黑公投拒辦冬季奧運的新聞，這組題組第38與39題的挑戰性較高，需統整第一段及第二段的語意，才能選出答案，而且選項的誘達力頗高。

曾麗娜指出，今年國中會考英語科題組試題多樣，取材多元。貼近生活的題型還有超市集點活動及隔水加熱烘焙作法，科普文章有褪黑激素與睡眠的關係，至於跨領域議題有紐特人因全球暖化須遷島的問題，另外還有台灣移民第二代到曼哈頓以餐車推廣台式美食的故事，同時也搭配教育部「就近入學」的理念，討論長途通勤的缺點，以及學生表達希望上學時間延後的訴求。至於圖文轉換題，有22題的隔水加熱。第31到34題的紐特人遷島，則是考作者立場、事實與意見的分辨。

新北市淡水國中教師陸韻萍則說，至於題組題方面，素材多元，像是第18到19題模擬群組對話，對於舉辦後院大拍賣，群組成員有不同看法，考生需要釐清發言者的個人立場和建議。而在第20到21題，則以超市的集點活動說明，需要掌握集點、兌換時間、贈品、點數和折價等細節。

(旺報 )