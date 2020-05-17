假日到黨中央打包 羅文嘉：輕輕的我走了 13:162020/05/17 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自羅文嘉臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 取自羅文嘉臉書 民進黨祕書長羅文嘉520將離任，他今天利用假日帶著兒子一起到黨中央打包，並在臉書貼文表示，「輕輕的我走了，正如我輕輕的來，感謝上天，賜予我們平安」。 羅文嘉表示，利用假日帶著小兒來打包，找不到推車，就用辦公椅替代。東西不多，文件與書籍。書籍多是這段時間朋友或訪客贈閱，文件留待年老寫回憶錄再打開。 (中時 ) #羅文嘉 #假日 #打包 #書籍 #文件 #民進黨 #祕書長 #520 #離任 也許您會感興趣 推薦閱讀 520就職倒數 最新民調「兩岸關係不會回溫」 10:482020/05/13 政治 520前提案刪「國家統一」蔡易餘：事前未跟總統討論 11:432020/05/13 政治 520有獎徵答！誰接到留任電話？6部長無人敢舉手 13:282020/05/13 政治 獨》綠提案修兩岸條例、修憲 林為洲斷定：民進黨一定不敢 22:552020/05/13 政治 民進黨台北市黨部主委互控協調未果 選舉暫停 10:222020/05/14 政治 民進黨北市主委選舉為何喊停？內幕竟是一張紙… 18:592020/05/14 政治 蔡英文宣布林錫耀任民進黨祕書長 21:512020/05/14 政治 小英臉書宣布 林錫耀將任民進黨祕書長 04:102020/05/15 政治要聞 民進黨：總統、執政團隊及民進黨皆獲肯定 18:162020/05/15 政治 綠撤刪國家統一背後含意 他嘆國民黨沒看出就完了 11:012020/05/16 政治 政治熱門新聞 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 若能投票會選韓國瑜或陳其邁？高雄年輕人答案驚人 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 苦苓驚爆：「這友邦」520前可能與台斷交 - 政治 李來希失言恐壞罷韓大局？民調結果令人意外 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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