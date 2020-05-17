取自羅文嘉臉書

民進黨祕書長羅文嘉520將離任，他今天利用假日帶著兒子一起到黨中央打包，並在臉書貼文表示，「輕輕的我走了，正如我輕輕的來，感謝上天，賜予我們平安」。

羅文嘉表示，利用假日帶著小兒來打包，找不到推車，就用辦公椅替代。東西不多，文件與書籍。書籍多是這段時間朋友或訪客贈閱，文件留待年老寫回憶錄再打開。

(中時 )