台南率六都之先開放舞廳解禁，引發關注，台南市長黃偉哲今天上午受訪表示，酒店、舞廳只要符合相關的規範都可申請復業，台南合法酒店、舞廳5家，目前僅萬象1家申請並已復業，另有1家也在申請中；他說，之前規定酒店舞廳不能營業，但只限制合法業者，卻沒有限制非法，這對業者來說，並不公平，因此合法業者只要符合防疫相關規定，就可申請復業。

針對其他五都並沒有要跟進，黃偉哲表示尊重，各都各有其疫情考量，是要開放或觀望，都尊重。他說，中央有指導原則的就根據中央的來做，如果中央沒有，我們就自己來做。

黃偉哲昨天也前往萬象舞廳視察，他說，從昨天現場看起來，業者都有嚴守社交距離、戴口罩等情形，也不准跳舞，重申只要遵照中央疫情指揮中心sop，其他舞廳、酒店業者也循例，就沒有問題。

黃偉哲強調，上周五已將業者送給業者，業者可依狀況提出申請，申請通過就能開始復業。他直言不諱，台南目前遇到的問題是合法的有限，沒有合法的其實蠻多，但先求合法的復業，其他的後續再做考量。

(中時 )