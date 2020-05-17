國際油價持續回升，中油宣布18日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.9元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升19.1元、95無鉛汽油每公升20.6元、98無鉛汽油每公升22.6元、超級柴油每公升16.3元。

中油表示，受沙國6月將加碼減產100萬桶/日、全球COVID-19(武漢肺炎)疫情出現趨緩跡象等因素催化，國際油價持續攀揚。本週調價指標7D3B週均價從每桶24.87美元上漲至28.23美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅10.84％。

隨著各國的封鎖措施放鬆，需求可望增加，國際能源署（IEA）下預估半年全球石油庫存將減少550萬桶/日，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨5月14日收盤大漲9％，成為每桶27.56美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油大漲6.7％，每桶31.13美元。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，因石油市場基本面惡化及全球石油庫存快速攀升，4月OPEC一籃子平均油價較前月大跌48%至每桶17.66美元。今年第二季將是石油需求的谷底，隨著各國政府放寬封鎖措施以重啟經濟，石油需求也可望很快出現回升。

2019年全球石油需求年增83萬桶/日至9,872萬桶/日，石油輸出國組織（OPEC）預估今年石油需求將年減907萬桶/日，此較前月的預估又下調了223萬桶/日；其中，經合組織國家的石油需求預估下調了120萬桶/日，經合組織以外的石油需求預估則下調103萬桶/日。

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