基隆中山區一處大型社區驚傳小六男童墜樓，送醫不治。（許家寧攝）

基隆小6男童墜落社區大樓草叢，附近住戶發現男童墜樓，急忙向警方報案。（許家寧攝）

基隆市中山區1處大型社區驚傳墜樓，1名小六林姓男童向姑姑表示要到樓下商店買東西未歸，上午10時被發現疑似墜落在大樓後方草叢，經送醫急救後仍宣告不治，由於男童家住低樓層，警方也到16樓頂樓進一步調查墜樓原因。

基隆市消防局上午10時54分獲報，隨即派遣消防中山分隊到場救援，林童四肢有多處骨折且頭部有許多撕裂傷，隨即將林童送往基隆長庚醫院，到院時已失去呼吸、心跳，經院方急救後於中午12時許宣告不治。

報案住戶指出，社區大樓共有16層樓，男童疑似從頂樓墜下。姐姐上午10時許在房間內突然聽見一聲巨響，起身往窗戶探頭查看，看見一名男童臉部朝下倒臥在大樓後方草叢，地上滿是鮮血，立刻請家人報案救援。

警方初步調查，林童家住在五樓，事發當時林童向姑姑表示要出門到樓下商店買東西，姑姑接獲通知相當驚訝，與警方一同至頂樓查看，但現場沒有留下拖鞋等物品，住家也未留有遺書，正進一步釐清男童墜落位置和墜樓原因。

(中時 )