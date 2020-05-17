新北市新莊區思源路台一線高架橋3月發生石塊砸中下方車輛，15日同路段又發生車輛被再度被「石塊」襲擊，造成某車擋風玻璃受損、外觀被刮花；新北市政府養護工程處坦言，今年3月施工時未清除碎石塊，昨天緊急施工清除並向車主聯絡賠償，19日前會加裝防護網根除問題。

台1線高架思源路匝道口緊鄰新莊副都心，大樓繁多且車流量大，3月某駕駛停等紅燈時，遭水泥擊中後擋風玻璃及車頂，玻璃破了一大洞；未料16日又有一車主在臉書社團發文表示，15日駕車行經新北大道思源路口往三重方向時，上方掉落石塊造成擋風玻璃受損，引擎蓋、車頂都遭刮花，隔天行經時發現路邊有成堆碎石。

新北市養工處回應，3月時已修補完成，研判可能是打除後碎石卡在鋼構隱蔽處，車輛產生震動以致碎石掉落路面，事發後緊急連絡車主，被砸車主無礙，局處已致歉協助賠償相關責任。

養工處表示，昨已派員清理石塊，19日前會加裝防護網前將再以高壓水槍沖洗，徹底將隱蔽碎石、粉塵一併清理乾淨，後續伸縮縫施工也會要求增加檢驗停留點，確認橋面板打除後帽梁、隔梁及周邊結構體無碎石後，再進行封板及後續作業，徹底解決問題。

(中時 )