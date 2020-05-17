清水社口楊宅「明經進士」匾額，是清領時期光緒年間的文物。（台中市政府文化局提供／陳世宗台中傳真）

清水社口楊宅修復工程，邀請國寶級大木作保存技術者劉鴻林師傅參與(右一)。（台中市政府文化局提供／陳世宗台中傳真）

清水社口楊宅修復中。（台中市政府文化局提供／陳世宗台中傳真）

百年古蹟「清水社口楊宅」位於台中市清水區，從清領時期開始逐步興建南棟、中棟、北棟三合院，見證海線地區文風世家的百年發展歷史。市議員陳廷秀指出，清水社口楊宅於民國99年由當時台中縣政府公告為古蹟，近年台中市政府文化局投入7950萬元辦理修復工程，預計110年1月完工。

文化局長張大春近日率同仁勘察工程進度，肯定修復團隊的專業施作，也期盼清水社口楊宅修復完成後，結合歷史紀念、教育展示等功能，開放民眾參觀，成為海線地區的熱門文化觀光景點。

清水社口楊宅為清領時期開始興建的楊姓家族宅第，楊家以農業奠基，逐步拓展家族經商，也是當時海線地區的文風世家，共培養出11名秀才；其中最知名的就是官拜提督兼道台的楊金波，所居住的中棟建築採穿斗式桁架，屋頂為燕尾翹脊型式，是當官者才能採用的屋頂形式，堂前懸有「明經進士」匾額，是清領時期光緒年間的文物，極富歷史意義和保存價值。

市議員陳廷秀表示，日據時期，楊澄若擔任清水區長，其子楊肇嘉更是推動台灣地方自治的先驅，直到戰後清水楊家在台灣政經界仍占有重要地位，清水社口楊宅也見證近代台灣史的演變。

張大春說，清水社口楊宅為傳統民居的建築群，由三座三合院並列組成，兼具清領和日據時期的建築風格。本次的修復工程特別邀請國寶級的大木作保存技術者「劉鴻林」師傅參與，在現場設置木料加工區，針對建築群中各式大、小木作進行修補工程，依照損壞情況研擬合適的修補方式，鋸除並清理蛀蝕嚴重且不堪使用的部位，再選擇合適的木料配合環氧樹脂做填補，並安裝回復原位。

隨著工程進行，修復團隊在中棟建築發現「貓洞」，是早期為了讓貓能自由進出室內外捉老鼠，而在門框旁的牆角開設12公分x17公分大小的洞口。南棟建築的馬背(屋頂曲脊和垂脊的銜接處所形成的鼓狀凸起)設計為水行馬背、山牆裝飾有懸魚(又稱垂魚)，從建築裝飾也能看出早期房舍最怕失火，因此設計「如魚得水」的裝飾，寓意家宅平安。

(中時 )