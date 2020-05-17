台北市長柯文哲近期因錢櫃大火、台灣民眾黨內鬥問題而焦頭爛額，隨著高雄市長被罷免議題，市政成績也連帶被放大檢視，有「全國不分區議員」之稱的桃園市議員王浩宇坦言，歷任台北市長自黃大洲已降、歷經扁、馬、郝，都連下讓人頗具印象的政績，但柯P這6年給人的印象「恐怕只留下口水」。

與柯文哲常隔空激烈交鋒的王浩宇，今(17日)早在臉書發文，再度質疑柯文哲，自2014年上台後，「到底為台北市做了什麼有感建設？」，對於柯粉高喊「藍綠好爛」。他認為，「台北市擁有別的城市好幾倍的資源、統籌分配款，歷任市長都幫台北市留下雋永的建設跟資產」。

他並舉例，黃大洲的「大安森林公園完工、台北士林天文館動工、規劃台北捷運」、陳水扁的「任內大力掃黃、掃黑，捷運建設，整頓府公務員體系」，馬英九的「捷運藍紅黃線延伸、悠遊卡、內湖科學園區10萬工作機會」，郝龍斌的「三創、松菸、花博、uBike」。

他不禁感嘆，「那柯文哲呢？幾十年後，柯文哲會被市民記得的是什麼？」，王浩宇提及是「柯P自豪、講了5年的拆橋？口罩販賣機？還是那個停工後自動蓋好的大巨蛋？還是悠遊付、UBike 2.0？」，「Nothing」。

他還引述桃園市長鄭文燦曾說過的話，「口水會過去，建設會留下。可惜再這樣下去，柯文哲會被市民記得的，恐怕會是八年來到底噴了多少口水，留下的恐怕是很差的政治文化」。

(中時電子報)