台中市水利局投入247萬元復建牛角坑溝邊坡，並於坡面噴植草籽，已逐漸萌發綠意。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市太平區牛角坑溝邊坡去年土石滑落，造成河道堵塞，水流溢淹當地民眾進出要道，影響居民通行安全。水利局投入247萬元經費辦理復建工程，並於今年3月完工，除保障當地民眾出入通行安全，坡面掛網噴植草籽，已逐漸萌發綠意，復建工程獲當地民眾讚許。

去年豪雨造成牛角坑溝邊坡崩塌，滑落土石堵塞河道，水流滿溢德利路，影響居民通行。水利局為確保牛角坑溝通洪順暢及居民通行安全，復建工程特別設置40公尺左右的落石防護網，並於坡面掛網噴植約915平方公尺，防止落石滑落至河道，也可穩固裸露坡面恢復植生。

牛角坑溝復建工程於3月完工，除可保障民眾通行及生命財產安全，達到治山防洪之效益。水利局進一步表示，本工程完工後可有效改善坡面之穩定性及土石滑落河道，並抑止崩落土石淤積於河道，防止水流溢淹，讓里民經過此路段更加安全，且深獲當地里民及民眾肯定。

(中時 )