新冠病毒連續9日零確診，大家鬆了一口氣的同時，臺北市交通卻不太平，近日發生多起涉及違反號誌管制之死亡交通事故案件。

先是5月10日母親節當天晚間，在士林區1部普重機疑似闖紅燈，意外撞上另一部由72歲老翁騎乘之普重機，造成老翁送醫急救，翌日宣告不治；另外5月14日凌晨在中正區發生1部普輕機疑似違反號誌闖越路口，與自小貨車碰撞後，機車騎士送醫不治；同日中午在萬華區也發生1名71歲高齡行人疑似違反小綠人號誌管制穿越道路，而與普重機騎士發生事故，高齡行人送醫仍急救無效。

台北市近日發生多起涉及違反號誌管制死亡交通事故案件，北市警籲請民眾共同遵守號誌。（讀者提供/吳家詮傳真）

台北市政府警察局交通警察大隊表示：統計今(109)年迄今，臺北市發生5件「違反號誌管制」A1事故(3件闖紅燈、2件未依號誌指示左轉)，其中闖紅燈2件發生於深夜及清晨時段(2時及5時)；另發生8件「行人」A1事故，其中6件行人自身違規(3件闖紅燈、3件不依規定行走行人穿越道)，時段以7-9時3件最多，其次為夜間。

台北市政府警察局為防範重大違規引起交通事故，除了加強執法取締、提升見警率外，並持續交通安全宣導，特別提醒用路人：不論開車、騎車、走路，行近路口務必確認號誌燈號、遵守號誌管制，綠燈通過路口時也要有防禦之警覺性，期能將交通事故死傷情形最小化。

警方呼籲相關資訊歡迎民眾可登入交通警察大隊臉書「北市好行 交大隨行」粉絲專業連結該影片，並訂閱「北市好行 交大隨行」 youtube 頻道，歡迎踴躍分享同學、同事、親朋好友，以掌握最新、正確的交通安全訊息。

「小斑馬」說交通，台北市警籲請民眾共同遵守號誌。（台北市警交通大隊提供）

(中時電子報)