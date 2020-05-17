美國著名喜劇演員佛萊德威萊德（Fred Willard）在超夯影集《摩登家庭》飾演主角群之一的爸爸，父親形象深植人心，不料今(17日)傳出已於15日過世的消息，他的女兒向CNN證實父親因自然原因死亡，並發聲明表示：「我的爸爸昨晚安詳地離世，享壽86歲。他一直向前，工作與讓我們開心，直到最後一刻。」

佛萊德威萊德參與的影集《摩登家庭》，角色在最終季第11季的11集去世。該劇才於上月8日播出大結局，豈料他竟突然撒手歸西。飾演他兒子的演員傑西泰勒弗格森（Jesse Tyler Ferguson）表示傷痛，「很高興我們的生命曾有過交集，沒有人能取代你的才華」，向他致敬。

出道54年的佛萊德威萊德參與許多部喜劇作品，除了《摩登家庭》外，還在影集《大家都愛雷蒙》、電影《搖滾萬萬歲》、《愛犬大賽》及《銀幕大角頭》等作品，更4度獲電視圈最高榮譽艾美獎提名。

(中時 )