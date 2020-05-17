NFL傳出兩位球員涉嫌持械行劫，巨人隊貝克(Deandre Baker)、海膺隊鄧巴(Quinton Dunbar)已被法官下達拘捕令。他們被指控持槍威嚇、持械行劫等數項罪名，先後於上周末向法庭報到。

22歲的貝克是新秀可能沒什麼錢。27歲的鄧巴是「勵志教材」，他從選秀落榜打進NFL，並從百萬合約一路成長，前年與紅皮隊簽下千萬美元合約。如果此案被定罪，他的灰姑娘傳奇就要畫上句點，剩餘的合約作廢，新東家海鷹隊也會開除他。

警方指出兩人上周在佛州開趴，打牌的時候貝克忽然抓狂翻桌，取出一把半自動槍械威嚇派對上的人，然後鄧巴在一旁洗劫了他們的財物，跟著貝克揚長而去。貝克當時還指使一位蒙面人開槍，表示有第3位嫌犯。

參加派對的人很有錢，被洗劫的現金就有7000美元(約台幣21萬)，還有價值上萬美元的名牌手表。有目擊者聲稱兩人在前一場高注碼牌局輸掉7萬美元，可能是他們行搶的原因。從停車地點與事後脫身的方式，警方判斷是預謀搶劫。

兩人的律師宣稱他們是無辜的，已有幾位目擊者為自己的證詞簽字，表示劫匪可能另有其人。

(中時電子報)