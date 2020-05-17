有鑑於新生兒及嬰兒死亡原因與妊娠周數、母體自身健康及孕產期造成的併發症有很高的相關性，台中市衛生局今年承辦國民健康署委辦「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，提供從孕期至產後6周的追蹤關懷，降低高危險妊娠合併症風險及嬰兒早產發生率，完善高風險孕產婦的照護，守護寶貝健康成長。

衛生局長曾梓展表示，此項關懷計畫提供具有健康風險，如：吸菸、飲酒、妊娠高血壓糖尿病、藥癮及憂鬱等孕產婦從孕期至產後6周共10次追蹤關懷及2次到宅訪視與孕產兒的衛教關懷；若為未滿20歲、受家暴未經產檢之孕產婦、孕期全程未做產檢婦女之新生兒，則延長追蹤關懷至產後6個月，另增加2次電話追蹤關懷及1次到宅訪視，降低高危險妊娠合併症風險及嬰兒早產發生率。

曾梓展提醒，孕媽咪們要落實「5要」健康守則，包括：要按時產前檢查、要認識早產預兆、要做好孕期保健、要辨識危險妊娠、要知道產兆來臨，及「5不」，不抽菸與喝酒、不吸入二手菸、不亂服用藥物、不使用毒品、不選時刻剖腹產，共同照護母嬰健康。

依國民健康署107年出生通報統計資料之產婦年齡分析，全國35歲以上高齡產婦合計有55388人占全國總通報人數比例30.22％，其中台中市35歲以上高齡產婦合計有6722人，占總通報人數比例28.47％。

衛生局說明，市府今年特別結合台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院、光田綜合醫院、台中醫院、豐原醫院、烏日林新醫院、亞洲大學附屬醫院等8家合作醫院及與台中市助產師助產士公會，共同推動「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，提供孕期至產後追蹤關懷，如發現需社政介入個案，則予以轉介提供協助。

(中時 )