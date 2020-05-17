宅男將彈簧刀藏在1樓大廳的沙發夾層。（程炳璋攝）

台南錢櫃流血鬥毆，12人電梯口混戰，一男腹部遭刺躺門口，警逮所有滋事者

台北市錢櫃KTV4月26日一場大火燒死6人，全台17家連鎖門市自行停業1周，復業沒多久，換台南市錢櫃分店出事，兩間包廂共12名客人17日上午7時在電梯口發生口角鬥毆，現役軍人柯姓男子身中一刀，一度倒臥門口，送醫無生命危險，警方逮回滋事者，依照刑法150條聚眾鬥毆將12人皆移送台南地檢署偵辦。

台南市中西區錢櫃KTV17日清晨7時許，互不認識的兩間包廂各2男4女徹夜歡唱狂歡，雙方皆酒意甚濃，同一時間退包廂離去，在11樓電梯口因擦撞起口角，隨即引發混戰。

29歲的張男與23歲的許男因身體擦撞起口角，最後打起來，演變成彼此混戰，張男的朋友29歲宅姓男子亮出彈簧刀，分別刺傷22歲現役軍人柯姓男子右下腹與22歲孫男右腋下（皆許男友人），血濺現場，宅男膝蓋挫傷、24歲郭姓女子眉頭擦傷（皆張男友人），雙方各有2人掛彩，隨後各自散去。

警方趕到現場時，柯男因傷重倒臥門前草皮，孫男坐在1樓大廳沙發上，等候救護車，持刀行凶的宅男偷偷將凶刀藏在1樓沙發夾層內，隨及與朋友共6人從地下3樓準備落跑，但遭警方及時攔阻。

柯男、孫男送醫後無生命危險，宅男與郭女只是輕傷，雙方互告傷害，警方另依照刑法150條聚眾鬥毆罪嫌，將12人移送台南地檢署偵辦。

(中時 )