今年國中教育會考上午結束，教育部表示，過去兩天考試，共34位考生因為發燒而到備用試場應考，另有2位考生口罩違規該科可能被計零分。此外，因應新冠肺炎疫情，國中會考將在5月30日、31日兩天補考，有台灣1位及大陸292位共293位考生參加。

今年國中教育會考共有20萬8753位考生報名，今天第二天考試考自然科及英語科，分別有2723人、2546人缺考，缺考率分別是1.3％及1.22％。國中教育會考成績單預計在6月5日寄發。

國中教育會考結束，教育部國教署副署長許麗娟表示，過去兩天共有34位考生因為發燒而被安排到28個備用試場應考，但其中有一個考生昨天在備用試場應考，但今天卻缺考。

昨天有一位新北考生因為口罩未戴妥，監考老師多次勸導無效，數學、國文及寫作測驗等3科可能被以零分計算。這位考生今天考自然科及英語科時，仍是同樣的狀況。另外，今天在台北考區也有一位考生考英語科時，口罩違規。

教育部次長劉孟奇表示，今天上午11時13分時考英文科時，在台北考區有一位考生摘下口罩趴在桌子上睡覺，監考老師勸說三次無效，因此列入違規事件。

依規定，口罩違規的考生，該科零分計算。不過許麗娟說，各考區及全國試務會都還會開會逐一討論違規事項，這兩位口罩違規考生的狀況，會再進一步檢視，不會冤枉他們。

昨天下午4時37分，寫作測驗結束前的3分鐘，在台南某考場外，發生貨車衝壞區域高壓電變電箱導致停電的事件，許麗娟，可能有26間試場的993位考生受影響，要不要加分補救，將由台南考區試務會進行討論。

因為新冠肺炎疫情，有一位考生正在居家檢疫，所以無法參加16日、17日兩天的國中教育會考。另外，大陸台商子地學校也有292位考生無法參加考試。教育部長潘文忠表示，這293位考生，將安排他們參加5月30日、31日兩天的補考。

(中時 )