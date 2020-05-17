新北市陳姓男子負責接洽來台的大陸女子，將每月「新貨」名單轉給色情仲介業者，透過馮姓機房負責人指派車伕，派送到大台北地區10數間汽車旅館，從中抽取性交易價差。檢察官調查，自去年3、4月間起半年間，7間色情仲介業者每周分別仲介20至30次，去年9月循線破獲兩岸賣淫集團，士林地檢署日前偵結，依妨害風化罪起訴陳、馮等6人。

檢察官從車伕吸食毒品案件，從通聯紀錄往上溯源，卻意外從車伕提供的匯款紀錄，發現案情並不單純，進一步發現59歲陳姓男子是「賣淫集團」台灣首腦，負責與大陸「阿俊」接洽來台應召女的賣淫工作。

陳早在2013年就因經營應召站遭逮，為了躲避查緝，刻意使用女兒名下的帳戶交易，第一步先將應召女「妮奇」、「兜兜」、「柳岩」、「唐洛雪」、「勾魂」名單彙整後，交給馮姓男子，再轉給代號「台北小李」的黃男、代號「惜福」的顧女、代號「維珍妮」的謝男、代號「亞Ａ咪」的林男、代號「天九」的吳男、代號「妮妮」的韓男等色情仲介業者。

檢警調查，色情仲介等人將男客需求告訴馮男後，俗稱「馬房」的馮男會指派小姐搭車，至大台北地區內湖、士林、北投、南港、中山等地，每次收取3000元到8000元不等，扣除車伕的車資後，由車伕匯款到陳的帳戶，再由陳將獲利以微信轉帳，轉至人在大陸的「阿俊」帳戶。

檢警去年9月凌晨，持搜索票在陳、馮的應召站內查獲客戶名單，以及交易的清冊，並循線找到下游的色情仲介業者，陳、馮2人辯稱是員工，每月領薪2、3萬，半年來分別獲利14萬、8萬元，檢察官認為陳、馮2人均為累犯，仲介多名「不同」女子與男客性交及猥褻行為，建請法院加重其刑。

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(中時 )