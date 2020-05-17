總統府內部會議記錄疑似遭駭客洩漏，府方稱該資料遭變造過，不過這次事件也引發外界關注政府資安問題。國民黨前立委許毓仁表示，上一屆他就針對資安問題質詢過，當時行政院資安處表達「沒有預算」做公務體系的資安訓練，導致從下到上是一個資安素養不足的狀況，間接造成門戶大開。

許毓仁表示，兩周前中油被駭客攻擊癱瘓電腦系統、前天總統府疑似被駭客入侵，內部機密文件外洩，且不論是否人為疏失或是 故意洩露，又或是真的被入侵？這兩件事情看似無關，但是有其連鎖效應 (chain reaction)，而就資訊戰爭的角度來說，已經達成目的了，就是造成心理焦慮 (mental anxiety)。

對於駭客事件，許毓仁說他並不意外，因為國家根本沒有編列足夠的資源和預算做好資安防護。上一屆行政院在訂立《資通安全法》時，規範舉凡國內的關鍵基礎設施都要加強資安防備，而中油被駭客入侵，是屬於能源範疇，也就是已經入侵到國家的核心關鍵基礎設施，行政院資安處是否沒有察覺到呢？是否失職？攻擊的層次有多重呢？入侵了幾層呢？

當時在訂定《資通安全法》時，他就要求除了八大關鍵基礎設施納入外, 更應該給予各部門單位足夠的資安預算，用於編列資安設備、人才補強以及系統建置，否則訂立這樣的法，如同「沒有牙齒的老虎」。

許毓仁表示，520總統就職即將到來，會不會還有有更近一步的攻擊呢？這次的駭客入侵是不是只是一個前哨信號呢？希望政府國安單位能夠正視這樣的訊息，恐怕這不是單一個點的突破，而是整個系統性風險發生的前兆。

(中時 )