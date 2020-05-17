韓素希在IG發文答謝影迷支持。（摘自IG）

自開播以來就引發高度關注《夫婦的世界》迎來精采大結局，金喜愛和朴海俊「夫婦」之間的愛恨情仇在第16集終於落幕，精彩、緊湊又寫實描繪婚姻、親子等關係的劇情，為本劇創下韓國有線電視史上最高收視紀錄，以28.3％的好成績劃下句點，本劇不僅吸引韓國觀眾，也獲得台灣劇迷的喜愛，第12集就衝破1000萬流量，成為開站以來最快破千萬的韓劇，首播期間平均單集流量更與夯劇《延禧攻略》並駕齊驅，成為名副其實的「流量王」。

《夫妻的世界》迎來大結局，雖然有不少劇迷認為結局爛尾，但依舊引起熱烈討論，其中影迷認為有最好結局的人是「狐狸精」韓素希，被稱作戲裡戲外都是人生勝利組。她今天也在IG公開亮相，並答謝劇迷對《夫妻的世界》的支持，「感謝大家一直以來對《夫妻的世界》的熱愛，因為有前輩、導演、編劇以及所有辛苦的工作人員和各位珍貴的觀眾的支持，才能幸福地結束最後一集。我一直非常清楚自己的不足之處，所以所有支持我的評論，對我來說都是更進步的力量。為了不愧對你們的關心和喜愛，我會更加努力成長。多虧了觀眾們，這令《夫妻的世界》更加耀眼！不會忘記一起哭過、一起笑過的時間。非常感謝。」

全劇的靈魂人物金喜愛，在完結採訪中透露拍攝時的心情，她表示「池善雨」是相當消耗情感的角色，每一幕都有活不下去的感覺，許多情緒交織都必須全神貫注在情感表現上。她一度因戲份太多，害怕自己會生病而影響拍攝，而導致內心產生焦慮感，但她認為若因此小心翼翼、輕鬆地演出的話就沒意思了，所以最後決定放手、全心全意地投入。金喜愛敬業又細膩的演技，將「池善雨」發揮的淋漓盡致，與朴海俊的對戲緊抓觀眾的目光，令不少粉絲直呼根本是「瘋子的世界」足見大眾入戲多深。

另一方面，大眾關心結局走向是否會和原版《福斯特醫生》有所不同，韓國收尾維持英國版本的精神，男女主角關係中的要角─兒子，決定了最後的結局，讓主角們獲得圓滿的收場。《夫婦的世界》全集在愛奇藝台灣站獨家播出，原版《福斯特醫生》第1、2季已也全集上架。

(中時 )