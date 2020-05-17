余祥銓17日錄中天節目《小明星大跟班》，談到二姊余苑綺病況，他表示：「二姊最近情況有好轉，我相信她一直很堅強，她的氣色不像是化療中的病人，我相信她做的一切努力。」他透露余苑綺母親節當天剛做化療，未來會再觀察才開刀，「她為了小孩很堅強，現在就是等待。」他與女友感情穩定，笑稱二姊的女兒樂樂打了三通電話給「準舅媽」，但打給自己只響一聲就掛掉。

余祥銓表示現在跟女友感情穩定，感覺就像結婚，「但我經濟還沒那麼穩定，不太可能婚後還給爸媽養，所以可能要再兩、三年，加上現在疫情嚴重，不會去想這個。」受到這波疫情影響，他收入僅剩5、6萬，「少了一半，還有簽好合約忽然延期的。」現在的收入要負擔自己與女友的生活費。至於紓困金？他直言，「當然不能申請紓困！我講真的，要留給需要的人。」

母親節當天，李亞萍為余苑綺的病情憂心，余祥銓不忘送上禮物感謝媽媽，他特別挑了愛馬仕的新唇膏及香水，「媽媽很喜歡，本來香水要送50ml，結果媽媽說100ml用較久。昨天她還跟我說唇膏顏色很美，想再擁有深一點的顏色，我就知道意思了。」

(中時 )