健保署副署長蔡淑鈴。(資料照)

健保財務告急，健保署統計，健保安全準備金剩下一千多億元，明年如果沒有調整保費，到了明年底就會低於一點五個月，安全準備金必須要有一到三個月為原則，到後年就會用完。健保署副署長蔡淑鈴表示，調漲健保費的增加收入或增加部分負擔的減少支出都是解決健保財務的可能錯施，健保署近期將與部長陳時中討論，希望儘快在健保會與各方代表討論相關制度。

健保署副署長蔡淑鈴表示，之前曾討論，由慢性病患者負擔健保費，領連續處方簽的病人，要多負擔一些保費，但提到健保會討論時，發現許多使用慢性處方箋藥品的患者，都是需要長期吃藥者，且多為高齡弱勢者，若增加部分負擔恐增加經濟壓力，因此當時這類提案緩議沒有通過。

另有關高診次部分負擔，原先也有這樣制度，但後來因為部分負擔很複雜，還包括檢驗、藥品等，後來在簡化制度之下，就取消了高診次部分負擔，並到定額部分負擔裡面。

蔡淑鈴表示，衛福部長陳時中所提出的調漲部分負擔的構想，則是希望從檢驗檢查、以及高就醫診次的患者來著手；這部分其實在10年前的健保也有提出，如高就醫診次和檢驗的多項部分負擔，但由於項目十分複雜，當時健保會也認為需簡化，因此日後相關費用又合併到目前的定額部分負擔中。

蔡淑鈴表示，有關部長陳時中提出的增加檢驗、檢查、高就醫診次的部分負擔調漲，健保署近期也將與部長討論，目前包括那些科別、或金額等都尚未討論到。

蔡淑鈴說，目前健保的安全儲備金為1千多億，若沒有調整保費的情況下，明年就可能只剩1.5月，約500~600億的安全儲備金，到了後年就可能全數用罄，並低於《健保法》規定的1個月到3個月的安全準備金規定。

蔡淑鈴表示，部分負擔有很多內容可以討論，如果有搭配部分負擔保費，保費的調整幅度或許就就不會那麼高，但還是要明白，這兩者的概念是不同的。調整保費是每個人每個月多出一點，調整部分負擔是每次看病的時候才會付到，影響的對象不太一樣，這也是要衡量的所在，需要更多社會溝通和對話，畢竟牽涉到每個人權益的部分。

(中時 )