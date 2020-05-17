黃偉哲今天上午視察林百貨，並再度化身銷售達人，與大鋤花間創辦人、現任台南市東山咖啡產業發展協進會理事長郭雅聰一起拍宣傳片。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天上午視察林百貨。(曹婷婷攝)

全台第二老、目前營運中最老的林百貨，2014年重新開幕以來擄獲國內外觀光客目光，近7成觀光客、3成在地客，觀光客高達5成來自日、韓、香港，名聲遠播國外，惟受到新冠肺炎疫情影響，國際觀光客進不來，3、4月人潮衰退6成，隨疫情趨緩，人潮陸續回流但爬升速度慢，林百貨強調不減薪、也沒裁員，盼安然挺過疫情考驗。

台南市長黃偉哲今天上午專程到林百貨拍片宣傳台南在地好物，他說，林百貨是台灣目前營運最老的百貨，她連結台灣過去跟現在、前世與今生，這樣一個好的文化資產勢必能夠成為防疫健康旅遊首選。他說，交通部著手推防疫健康旅遊，林百貨是台南文化界領頭羊，期待防疫健康旅遊中，林百貨一定也扮演領頭羊。

黃偉哲今天上午視察林百貨，並再度化身銷售達人，與大鋤花間創辦人、現任台南市東山咖啡產業發展協進會理事長郭雅聰一起手沖一壺專屬市長的咖啡，並推薦東山健康飲品龍眼花茶，搭配林百貨限定燒餅鳳梨酥、林椪餅、林百貨果乾、米香等在地古早味零食，行銷林百貨及台南在地好物。

圍觀民眾也好奇爭睹，「市長現在很夯，宣傳什麼就熱賣什麼。」林百貨總經理陳慧姝說，林百貨一直都用心於各項防疫作為及公共安全維護措施，但受疫情衝擊，業績平均衰退約6成，敦睦艦隊之後更一度只剩25％業績，這個周末，因為連續9零確診，業績逐步回升，但仍有很大努力空間。

值得一提的是，林百貨地板是古蹟磨石子地板，也是館內重要特色之一，而50公分╳50公分的金屬壓條卻也意外成為這波疫情中最好量測室內安全社交距離的工具，3格地板的面積，精準符合中央流行疫情指揮中心所公告的室內1.5公尺社交距離，也成為另一個話題。

(中時 )