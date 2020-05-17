丁噹日前與王力宏合作〈鹿港小鎮〉奪得《天賜的聲音》當期金曲榮譽後，受邀返場參與「巔峰歌會」。她與蘇詩丁合唱〈也許明天〉，更為自得且澎湃的表現獲得極高評價，導師之一的任賢齊拿金庸武俠小說中的輕功絕技「梯雲縱」形容丁噹的高音穿透雲端的震撼，「高音遊刃有余的處理，如輕功絕學般進退自如」。

導師蘇有朋也說，只有真正有想法、有思考地演唱這首歌，才能讓這首歌抹去固有印象，更為驚艷、精彩！有「金曲」加冕的丁噹，傳遞給聽眾更為自由卻不失力量的演唱，最後導師在丁噹與蘇詩丁二人中，選擇了丁噹共同演唱「巔峰歌會」閉幕曲。

雖然音樂劇《搭錯車》巡演、演唱會等活動暫延，但丁噹在沈澱之後的實力愈發被各大平台認可。近來她全身心投入多個節目籌備中，全心投入練舞工作，向來「拼命鐵娘子」的她把自己操到極致，由於丁噹曾從舞台跌落，腰部舊傷因為操勞不時會痠痛，貼布、按摩器、精油等物品隨身保養，當身邊工作人員太操勞時，也會貼心幫忙身邊工作人員一起舒緩，有如養身達人。

這回因為跳舞跳到全身酸痛，身邊舒緩用品不夠用，因此趁著行程滿檔之餘，不忘來個「養身」課程維持好狀態。她日前在微博曬出「刮痧」照，「刮個痧換換血，疏通一下老骨頭」，希望盡快放鬆緊繃的身體，恢復滿滿能量，但紅通通的刮痧照片嚇壞歌迷，紛紛心疼留言「好好照顧自己」。

丁噹盛裝亮相《天賜的聲音》的「巔峰歌會」。（相信音樂提供）

丁噹盛裝亮相《天賜的聲音》的「巔峰歌會」。（相信音樂提供）

丁噹因行程满檔刮痧放鬆。（相信音樂提供）

(中時 )