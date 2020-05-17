高雄市長韓國瑜15日晚上的影片對支持者喊「6月6日罷免案不投票」，本報16日對此進行網路投票，「請問，你是否認同韓國瑜呼籲支持者在6/6不去投票？」投票結果也在今天中午揭曉。

高雄市長韓國瑜陣營應採取何種因應戰略應對罷韓投票，備受關注，且一直有「主戰」(號召韓粉出來投反對罷韓票)、主和( 冷處理)兩派意見，但15日晚上韓終於定調，呼籲韓粉不要去投票，他表示面對罷韓團體，從不正面回應，強調法律賦予人民選舉罷免權利，選舉罷免，個人完全尊重；但他不貪汙，一切全為市政打拚，問心無愧。

《中時電子報》16日針對此進行網路投票，「請問，你是否認同韓國瑜呼籲支持者在6/6不去投票？」截至今(17日)中午12點止，共有5千多名網友投票，達83.40%(4240票)的網友回答「認同」；15.54%(790票)則回答「不認同」；另1.06%(54票)的網友則表示「不知道/無意見」。結果顯示，有8成網友認同，韓國瑜不去投票是正確的方式。

認同韓國瑜6／6不去投票嗎？。中時電子報16日舉行網路投票，網友看法驚人！。(圖/本報投票網站)

(中時電子報)