北市東園國小今天（17日）再度拿出「以守為攻」的精神，此役冠軍戰雖遭屏縣大平國小擊出9支安打，但沒被攻下任何分數，自己則是掌握住第5局單局雙保送契機拿到重要2分，最終就以2比0完封對手，拿到隊史首座軟式聯賽的冠軍。

東園前4局僅擊出2安，5局上無人出局就獲得2四壞保送，1出局後短打讓壘上的李昶毅跑回分數，自己也靠著野手選擇站上壘包，下一棒陳炫辰打擊時壘上隊友盜壘形成對方牽制失誤，東園趁機跑回第2分。

大平此役6局一共擊出9支安打且局局攻佔得點圈，1、3兩局都曾挑戰本壘但無奈均在本壘前遭觸殺出局，最終東園2比0獲勝，拿到隊史首次軟式聯賽冠軍，先發投手張閎溢完投6局9安打1四壞保送2三振0失分，獲得賽會MVP獎項。

東園總教練賴敏男說，今天比賽一樣以守為攻，球隊身材沒這麼好，今守備雖較前幾場稍有瑕疵，但重要關頭都能守住，驚險掌握住得分機會。談到5局上無人出局壘上有2跑者連3棒短打狀況，賴敏男指出，還是要看臨場狀況，今天一些戰術都有達成，小朋友在最後的比賽有達到作戰的要求。

談到今天完投6局的先發投手張閎溢，賴敏男指出，球隊投手球速不快但表現穩定，今天對手擊出9支安打，打擊能力不錯，球隊有守住失分，達到他要求的降低失分。

張閎溢早上才知道要先發，不是第一次在冠軍戰先發登板，所以不會緊張，雖被對手打很多支安打也一直攻佔得點圈，但相信隊友可以守住，今天是他首度完投完封勝，此役優秀的表現也讓他成為賽會MVP，可以幫助球隊拿到冠軍又收穫個人獎項，真的很開心。

東園校長陳毓卿這幾天也都有到場關心球隊比賽狀況，看到小朋友努力打出冠軍佳績，笑著說球隊表現真的很棒，除了要感謝辛苦的教練團，她也特別提到行政管理陳芊汎，她是體育班的導師，之前也是專項選手，除了平常要照顧球員課業，她也會帶著低年級球員練球，感謝她的付出。

屏縣大平選手賽後難過落淚。（學生棒聯提供）

【團體獎】

第一名：北市東園

第二名：屏縣大平

第三名：投縣新豐

第四名：高市金潭

第五名：北市龍山

第六名：雲縣文昌

第七名：投縣中正

第八名：桃市中平

【個人獎】

最佳總教練：北市東園#30賴敏男

最佳教練：北市東園#29鄭敬樺

最佳教練：北市東園#28駱政宇​

打擊獎第一名：投縣新豐#15陳柏翰(打擊率0.563)

打擊獎第二名：高市金潭#1李冠鋐(打擊率0.474)

打擊獎第三名：北市東園#16李鈞瑋(打擊率0.375)

全壘打獎：投縣新豐#15陳柏翰

打點獎：投縣新豐#15陳柏翰

投手獎：投縣新豐#1王銘賢

MVP：北市東園#1張閎溢

(中時 )