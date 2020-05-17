針對民進黨主席卓榮泰指稱，總統府遭駭客外洩資料是要「圍魏救韓（韓國瑜）」。國民黨今駁斥，卓榮泰企圖轉移焦點，也無法掩蓋民進黨總統初選宮廷內鬥的事實，卓榮泰的說法根本是「打韓救蔡」，反而顯得民進黨的心虛，相信並無法獲得社會大眾的認同。

國民黨強調，總統府資安出現大漏洞，民進黨完全不敢究責檢討，一昧只是護航、掩飾，令人相當遺憾，國民黨表示，駭客外洩的部分訊息與後來公布的人事不謀而合，總統府都不敢否認所有訊息為假，卓榮泰當時並未任職於總統府，何以斷定都是錯誤訊息？

國民黨指出，圍魏救韓的說法太荒謬，調查局還沒查出來是誰，就想政治操作帶風向，趁此打韓救蔡，實在惡劣。國民黨質疑，難道總統府已經成為打賴中心？陳其邁是否背著蘇院長跟總統府報告？促轉會是否都是親綠學者？事實真相為何？總統府有責任對外說明，國民黨會為全民繼續追真相。

(中時 )