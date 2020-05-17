南投縣府大樓放寬防疫管制措施，但仍要求洽公民眾仍應量測體溫、實名登記及配戴口罩。（南投縣政府提供／王文吉南投傳真）

國內疫情趨緩，超過1個月無本土案例，南投縣長林明溱宣布防疫鬆綁，自18日解除縣府大樓「單一出入」管制措施，各出入口重新調整部分對外開放，但洽公時應量測體溫、實名登記及配戴口罩，並請民眾落實自主健康管理，疫情尚未完全解除，千萬不要放鬆防疫警覺。

為便利民眾洽公，縣府研議後，除原來縣府大門出入口及地下停車場出入口管制點外，開放縣府C棟大樓出入口，暫停實施2小時彈性上班及異地辦公，民眾洽公回歸各局處樓層，至於外送及貨運仍維持在縣府大門口交貨。

林明溱表示，為了讓民眾早日恢復正常生活，5月15日起逐步鬆綁醫院、住宿式服務機構及230個長照關懷據點等管制措施；5月18日起增加C棟大樓出入口，進入縣府仍要請民眾配合戴口罩、量體溫及實名登記，未來會依照疫情發展，滾動檢討，逐步調整放寬管制措施。

目前疫情穩定趨緩，林明溱歡迎全國民眾到南投縣來度假，南投推出安心旅宿服務，落實安心防疫的住宿規定；住宿旅客先量測體溫、實名登記，了解旅遊史等，旅宿業者會做好各項防疫工作，來南投休閒旅遊渡假，保證一定安全，希望大家踴躍到戶外走走，健康防疫。

疫情發生後，南投縣府大樓自3月13日起實施單一出入口措施，於大門設立體溫檢測站，員工及民眾進出必須戴口罩及實名登記，貨運及外送人員也管制在門外交貨。4月初更加裝壓克力隔板及紅外線熱像儀，為免民眾登記排隊，甚至升級QR code登記，管制迄今超過2個月。

(中時 )